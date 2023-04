Intervistato da BianconeraNews.It, l'ex centrocampista del Bologna Davide Bombardini ha presentato la sfida odierna tra i rossoblu di Thiago Motta e la Juventus di Max Allegri: "Non è una partita scontata. Negli ultimi anni, per la Juve, era semplice battere il Bologna. In questo campionato invece tutte quante le big faticano al Dall'Ara e non solo". Poi sul tecnico dei bianconeri: "Allegri rimane un grande allenatore, ma non vedo nessun motivo per cui dovrebbe essere riconfermato. Non ha portato nulla di positivo in questi suoi due anni. Sembra che il mister non riesca a far cambiare rotta a questa squadra, ora come ora.

È necessario cambiare. Dall'esterno io noto questo. L’altra sera ha letteralmente regalato la finale di Coppa Italia all’Inter. Nemmeno in caso di Europa League? No, nemmeno in quel caso. Nessuno mette in dubbio che Allegri sia un grande allenatore, ma non ci sono decisamente le condizioni. In questi due anni non si è costruito nulla di concreto e non sono stati fatti progressi".