Giovanni Fabbian potrebbe essere un valore aggiunto per la prossima partita del Bologna contro il Cagliari? Alla vigilia del match della Unipol Domus, il tecnico dei felsinei Thiago Motta risponde spendendo parole di elogio per il centrocampista di scuola Inter e insieme per il resto del gruppo: "Si, come tutti gli altri. E' una squadra che lavora bene giorno per giorno, in cui tutti sono pronti ad aiutare".