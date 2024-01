Dopo il colpo grosso di San Siro, il Bologna si appresta ad affrontare la Fiorentina per i quarti di finale di Coppa Italia. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico felsineo Thiago Motta rivendica i meriti per la qualificazione ottenuta a spese dell'Inter: "Abbiamo la possibilità di giocare contro una grande squadra e siamo molto concentrati. Ci siamo meritati di giocare questa partita. Come sempre il nostro obiettivo sarà dare il massimo. Visto il format di questa Coppa Italia e che era un po’ programmata Inter-Fiorentina, i viola sono i favoriti".