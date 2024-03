Il campo del Bologna è risultato tabù per l'Inter nelle ultime stagioni in generale e lo è stato in particolare per Lautaro Martínez. L'attaccante argentino, infatti, ha realizzato tre gol contro il Bologna in campionato, tutti però tra le mura amiche di San Siro. Il Dall’Ara è infatti lo stadio in cui il capitano nerazzurro ha disputato più minuti senza mai segnare in Serie A, ben 341.