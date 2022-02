Bologna, si presenta Luis Rojas: “Mi rivedo molto in Arturo Vidal”

Il cileno prelevato dal Crotone: "Mi ispiro a Ronaldinho, mi piace giocare come trequartista"

Presentato quest'oggi a Casteldebole insieme a Denso Kasius, Luis Rojas, nuovo acquisto del Bologna arrivato dal Crotone, ha spiegato le proprie ambizioni e i suoi calciatori di riferimento: "Il Bologna mi seguiva da prima che andassi a Crotone. Ora sono qui per fare del mio meglio. Mi ispiro a Ronaldinho e mi rivedo molto in Arturo Vidal, nella posizione che ha ricoperto in carriera. Mi piace giocare come trequartista, ma posso ricoprire tutti i ruoli del centrocampo".