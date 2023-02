Bologna e Inter sono arrivate al Dall'Ara in questi minuti sotto la pioggia battente. È toccato prima alla truppa rossoblu, a cui ha fatto seguito quella di Inzaghi. Le due squadre sono pronte a sfidarsi alle 12:30 per il lunch match della 24^ giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri vogliono consolidare il secondo posto, mentre la truppa di Motta ha vinto 4 delle ultime 6 di Serie A accumulando 13 punti, come Inter e Roma. Una gara, dunque, assolutamente da non sottovalutare, ricordando il recente passato della scorsa stagione.