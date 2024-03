Juve, Roma, Napoli e Atletico Madrid. Sono solo alcune delle squadre passate sotto il rullo compressore Inter, che da gennaio ha vinto il 100% degli incontri disputati e viaggia spedita verso il ventesimo scudetto. Quella di Bologna, però, è una sfida più aperta di quello che uno potesse pensare appena qualche mese fa, prima che la squadra di Thiago Motta si candidasse seriamente per un posto nella prossima Champions. Così per i bookmaker quella del Dall'Ara è una sfida tutt'altro che scontata: il successo della capolista prevale a 2,15 su Planetwin365 e Goldbet, contro i tre punti per gli emiliani a 3,48. Nel mezzo la quota del pari, fissata a 3,25. Nonostante il 2-2 dell'andata, a prevalere è l'Under a 1,70, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,03 la posta. Avanti il Goal a 1,77, contro il No Goal a 1,94.

Con 23 reti all'attivo in questa Serie A, Lautaro Martinez è il principale candidato al gol nella sfida di sabato sera: una sua rete si gioca a 2,75, mentre la doppietta è fissata a 10,87 su Planetwin365. Dopo lo spezzone contro il Genoa, probabile ritorno dall'inizio per Marcus Thuram, offerto marcatore a 3,15. Dall'altra parte fari puntati su Joshua Zirkzee, una delle rivelazioni del campionato in corso: per lui un gol è proposto a 3,50.