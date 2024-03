Sale la febbre nella città di Bologna per la sfida contro la capolista Inter di sabato sera, quando la squadra di Thiago Motta proverà a consolidare ulteriormente il quarto posto dopo aver vinto lo scontro diretto in zona Champions contro l'Atalanta di domenica scorsa. Lo stadio Dall'Ara ha raggiunto il sold out a pochi giorni dalla messa in vendita dei biglietti, riservata agli abbonati che potevano comprare fino a quattro tagliandi per altri tifosi sugli spalti. Un'iniziativa studiata dal club felsineo anche per evitare l'invasione interista e colorare gli spalti principalmente di rossoblu. Lo riporta il Resto del Carlino.