Intervenuto sulle colonne del Corriere di Bologna, l'ex attaccante dell'Inter, Aldo Serena ha parlato del momento del Bologna di Thiago Motta, ultima bestia nera dell'Inter di Inzaghi, uscita dal Dall'Ara sconfitta grazie al gol di Orsolini. "Non ho mai fatto l’allenatore - ha detto Serena -, ma in situazioni come queste farei il pompiere perché a volte capita di non vincere una partita per qualcosa innescato dalla sufficienza o da una convinzione fin troppo profonda. Mi pare che sia anche la filosofia di Motta, vivere partita per partita: è un imperativo, continuando a lavorare come finora.