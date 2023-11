"Mi chiamo Daniel Boloca e tre anni fa giocavo in Serie D. Oggi sono in Serie A e ho appena segnato il mio primo gol". Comincia così la lettera scritta da Daniel Boloca, centrocampista del Sassuolo, per Cronache di Spogliatoio. Una missiva a cuore aperto in cui, tra le altre cose raccontate, il classe 1998 nativo di Chieri ha spiegato di essersi reso conto di aver sbagliato ad accettare da ragazzo la convocazione della Nazionale romena perché si sente a tutti gli effetti italiano.

In un passaggio della lettera, Boloca ha parlato anche di un traguardo personale realizzato due mesi fa: "Quando ero a Frosinone, in un’intervista avevo detto che il mio sogno sarebbe stato giocare a San Siro contro l’Inter. A settembre, l’ho realizzato. Dopo la partita, mister Dionisi mi ha battuto il cinque: 'Noi veniamo dal basso e non possiamo mollare mai. Dobbiamo confermarci, perché è un attimo fare l’ascensore. Per l’atteggiamento che hai, non ho timori'".