Dopo la vittoria dell'Italia Under 19 nell'Europeo di categoria contro Malta, gara finita 4-0, il ct Alberto Bollini ha espresso le proprie considerazioni a Tuttomercatoweb complimentandosi tra gli altri anche con Francesco Esposito. "E' cresciuto tanto, ha grande voglia di migliorare e buon senso autocritico - dice Bollini -. Lui migliora col lavoro e stando in partita. A marzo fu una sorpresa la convocazione nel nostro gruppo, ma il suo atteggiamento e la sua propositività sono caratteristiche molto belle.

Ha approcciato bene la categoria superiore perché lui è un 2005 e attraverso l'Europeo Under 19 s'è guadagnato la convocazione per il Mondiale Under 20: ha fatto tanto bene lì e poi è tornato da noi. Fa parte di questo gruppo in pianta stabile da marzo e sono molto contento di lui".