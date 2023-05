"Il Milan vincerà sicuramente, siamo rassegnati. Leao? Gli consiglio di non giocare, gli converrebbe non esserci con l'Inter per concentrarsi sul campionato". Comincia con la più classica delle scaramanzie l'intervento di Stefano Boeri, noto architetto e storico tifoso dell'Inter, l'intervista per DAZN incentrata sull'euroderby.

Il discorso, in seguito, si fa più serio: "Milan e Inter in semifinale di Champions è la conferma di un momento d'oro per Milano, ora tutti inseme dobbiamo capire cosa fare di San siro e del nuovo stadio. Mi auguro che questo doppio derby ci aiuti a chiarire".