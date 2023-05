Milano diventerà capitale d'Europa nei prossimi giorni a livello calcistico per via della semifinale di Champions tra Inter e Milan, ma già da qualche anno la città si è mostrata come "riferimento internazionale, non solo come capitale morale d'Italia", secondo l'architetto Stefano Boeri. "Milano ha tutte le eccellenze e i difetti del nostro Paese. E' una citta nerazzurra, rossonera e verde, di colpo sono comparsi ovunque giardini e fiori", le sue parole a Sky Sport.

Dal 2003 a oggi, quanto è cambiata Milano? E quanto sono cambiati i club?

"E' un po' la metamorfosi del calcio che c'è stata a livello mondiale, non solo in Italia. Certo la nostalgia per presidenti come Moratti e Berlusconi resta. Oggi devo dire che essere tornati, inaspettatamente, in semifinale è una bellissima cosa".

Nuovo stadio, da architetto e tifoso quale è la soluzione migliore?

"Io ho parlato di due idee: la prima è che San Siro resti così, con ingressi separati per Milan e Inter. La seconda è che una delle due vada via dal Meazza, un scelta che sarebbe lecita, ma per me San Siro va salvato. L'idea di avere due stadi non deve scandalizzarci, ma dovrebbero essere a Milano e deve essere accessibile a tutti".

Chi prenderebbe della squadra del 2003 per questa Inter?

"Dell'Inter vorrei avere Recoba per gli ultimi 10', all'Inter manca la follia e l'impredevibilità del Chino".