Avvio di Bundesliga decisamente sottotono per il Borussia Moenchengladbach, fermo a quota due punti dopo cinque partite di campionato. I Fohlen stanno pagando lo scotto delle numerose partenze a parametro zero di giocatori importanti come Marcus Thuram, Lars Stindl, Jonas Hofmann e Ramy Bensebaini, e la cosa preoccupa oltremodo Stefan Effenberg, ex centrocampista della Fiorentina oggi opinionista di Sport 1, che sottolinea i problemi causati da questa lacuna soprattutto sul piano della leadership: "Abbiamo bisogno di questi leader. Anche Yann Sommer lo era, ma ora non c'è più nessuno. In una situazione sportiva così difficile non si può giocare solo con i giovani. Allora servono i leader, ma al Gladbach non ne vedo in questo momento.

Adesso invece dovrebbero venire fuori".