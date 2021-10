Bmg, Bonhof: “La lattina fa ancora male, ma sono in pace con Boninsegna”

L'ex giocatore, oggi vicepresidente del club: "L'ultima volta che l'ho sentito gli ho detto che lo avrei salutato se lo avessi visto"

Nel giorno della presentazione del libro dedicato all'episodio della lattina che colpì Roberto Boninsegna nel corso del match di Coppa dei Campioni tra Borussia Moenchengladbach e Inter, Rainer Bonhof, ex giocatore oggi vicepresidente del club tedesco, spiega che quell'episodio che costò la ripetizione di un match che i Fohlen avevano dominato vincendo 7-1 brucia ancora: "Certo che fa ancora male. Ed entrambe le parti restano fedeli alle loro argomentazioni. Ma sono in pace con Roberto. L'ultima volta gli ho detto in una telefonata: 'Roberto, non preoccuparti. Se dovessimo vederci, ci salutiamo'".