Ricordando quella che è stata l'impresa compiuta dal suo Borussia Moenchengladbach nella Champions del 2020-2021, quando i Fohlen riuscirono ad andare agli ottavi di finale superando Inter e Shakhtar Donetsk, Rainer Bonhof, leggenda del club del quale è stato giocatore e dirigente, ha ricordato per Sky Sports Deutschland un momento particolare della serata in cui i tedeschi centrarono il traguardo: "Io e il mio collega Siegfried Söllner eravamo seduti nel box del campo di allenamento del Real Madrid. A quel tempo non potevamo giocare al Bernabeu a causa del Covid. Guardavamo il campo e vedevamo la squadra in semicerchio attorno a un laptop, che guardava i minuti di recupero tra Inter e Shakhtar.

Ad un certo punto il presidente del Real Madrid Florentino Perez è venuto da noi per congratularsi con noi. Si era accorto che la partita era finita".