Dopo l'inaspettatissima sconfitta incassata la scorsa domenica in casa contro il Milan, l'Inter è chiamata all'immediata reazione nell'ostica trasferta di Udine. I campioni d'Italia ripartono proprio dal Bluenergy Stadium, dove gli spogliatoi sono già pronti per accogliere le due squadre: quella di casa di Runjaic e quella ospite di Inzaghi che per l'occasione indosserà la terza maglia, ultima delle divise presentate e già utilizzata per la prima volta in casa del Monza.