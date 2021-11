Bloomberg – Pif punta alla Cina: chiesta la licenza di investitore istituzionale

L'obiettivo del fondo è quello di controllare asset per due miliardi di dollari e ora punta al principale partner del Paese

Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita Pif adesso guarda alla Cina. Dal Paese mediorientale sono infatti pronti ad effettuare importanti investimenti in società cinesi, dopo aver finora limitato principalmente le sue partecipazioni estere agli Stati Uniti e all'Europa. Il fondo di investimento pubblico da 450 miliardi di dollari ha richiesto una licenza di investitore istituzionale straniero qualificato in Cina, secondo le informazioni pubblicate sul sito web del principale regolatore di titoli del Paese. Ciò gli darà la possibilità di negoziare direttamente pacchetti azionari in renminbi, piuttosto che dover passare attraverso terze parti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Pif ha l'ambizione di controllare 2 miliardi di dollari di asset e diventare una potenza globale per gli investimenti.