Blick – Basilea, Esposito si è scusato col gruppo: torna contro lo Young Boys?

L'attaccante di proprietà dell'Inter si era rifiutato di entrare in campo dalla panchina nel match di Conference League contro il Qarabag

Ieri, Sebastiano Esposito ha fatto un passo indietro scusandosi per il comportamento tenuto in panchina giovedì scorso quando, in Basilea-Qarabag di Conference League, si è rifiutato di entrare in campo a 10' dalla fine, nonostante le indicazioni del suo tecnico Patrick Rahmen. Che, parlando in conferenza stampa, ha sottolineato la gravità dell'accaduto, comunque offrendo una mano tesa all'attaccante di proprietà dell'Inter: "Sa che ha fatto un errore, il suo comportamento è intollerabile. Eppure, io e il club gli staremo vicino", le parole riportate da Blick. Da capire, se ora Espo verrà reintegrato in gruppo già da domani, per il match contro lo Young Boys, dopo aver saltato la sfida al Servette di domenica scorsa.