Bjelica: “Perisic miglior croato del 2021. Poi voto Kovacic e Brozovic”

L'ex tecnico dello Spezia: "Perisic ha giocato una grande stagione con l'Inter ed è stato protagonista in Nazionale"

Nenad Bjelica, ex allenatore dello Spezia oggi a capo dell'Osijek, vota Ivan Perisic come miglior giocatore della Croazia del 2021. Questo il suo parere al quotidiano Vecernji List: "Perisic è al primo posto per me perché ha giocato una grande stagione con l'Inter, che è diventata campione d'Italia dopo tanti anni, e credo che sia il principale responsabile dei successi della nazionale croata e della qualificazione ai Mondiali in Qatar. Anche agli Europei si è dimostrato il più in forma. Sul podio metto Mateo Kovacic e Marcelo Brozovic, per ragioni simili a Perisic".