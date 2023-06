L'eventuale trasferimento di Yann Bisseck all'Inter dà lustro al campionato danese, secondo Thomas Gravesen, ex centrocampista che in carriera ha militato anche nel Real Madrid: "Sarebbe una cosa enorme per il giocatore, ma al tempo stesso per la Superliga perché vorrebbe dire che è un torneo che dà le giuste conoscenze tattiche e tecniche. Inoltre, l'Aarhus ha fatto un ottimo lavoro, è una cosa eccellente per il calcio danese che la Superliga possa produrre giocatori del genere.

La sua clausola vale 7 milioni di euroo, quanto sarebbe stato pagato senza. Forse ci saremmo trovati di fronte alla cessione più costosa della Superliga".