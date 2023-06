Yann Aurel Bisseck diventerà un nuovo giocatore dell'Inter non appena terminerà la sua avventura all'Europeo Under 21 con la Germania, di cui è capitano. Una notizia già messa ampiamente in conto dall'Aarhus, club che detiene la proprietà del suo cartellino, come sottolineato dal direttore sportivo Stig Inge Bjørnebye in conferenza stampa: "Cerchiamo un difensore centrale mancino, un obiettivo che è diventato una priorità a causa della situazione di Bisseck. Ma posso anche dire che siamo attenti a tutti i ruoli, ci guardiamo in giro".