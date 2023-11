Yann Bisseck soddisfatto nel post-partita ai microfoni di Prime: "Sono contento, a parte il giallo, arrivato per la troppa eccitazione, è stata una buona partita, buone impressioni considerando che era la prima da titolare in Champions per me. Nei prossimi mesi lavorerò per farmi trovare pronto, oggi sono rimasto soddisfatto per la titolarità. Nessuna ansia, tanto lavoro", ha concluso.