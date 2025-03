Il difensore nerazzurro Yann Bisseck commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi in rimonta per 3-2 contro il Monza a San Siro: “Lo sapevamo già da prima, ogni squadra che gioca contro di noi dà il massimo. Non siamo stati concentrati come sempre, ma noi sapevamo di poter vincere. È stata una bella serata. Cosa ci ha detto Inzaghi all'intervallo? Il mister era calmo negli spogliatoi, sapeva che giocando concentrati potevamo vincere e che siamo forti. Alla fine ci siamo riusciti”.

L’assist?

“Per me non fa differenza, non conta dove gioco, voglio solo vincere e aiutare la squadra. Sappiamo che non tutte le stagioni possono essere come l’anno scorso, le difficoltà ci sono sempre, ma noi siamo una squadra forte anche nella testa e dobbiamo continuare così”.