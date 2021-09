Bisoli: “Juve, Inter e Milan lotteranno fino alla fine. Bianconeri avanti”

Parla l'ex tecnico della Cremonese

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Fuori di Juve’, è intervenuto l’allenatore Pierpaolo Bisoli (lo scorso anno al comando della Cremonese) parlando, tra l'altro, della lotta Scudetto: "Ci sarà, come sempre, una lotta tra tre squadre. Penso che Juve, Inter e Milan si contenderanno il titolo. Vedo sempre favorita la Juve per quello che ha fatto in passato, ha una rosa giovane e i ragazzi avranno bisogno di sbagliare con tranquillità".