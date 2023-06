"Difficile adesso trovare le parole, è un dispiacere enorme perché siamo i protagonisti ma ci portiamo dietro una città intera. Il dispiacere più grande è per la gente che è venuta qua e per chi ci ha seguito da casa" ha detto il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, a DAZN dopo l'addio alla Conference League. "Da domani si penserà a come ripartire, queste finali (questa con il West Ham di Conference e quella di Coppa Italia con l'Inter), ndr) non devono essere un punto di arrivo per noi. Non siamo riusciti a portarla a casa ma deve essere un nuovo inizio, siamo cresciuti tantissimo in questi anni".