L'ex calciatore nerazzurro Graziano Bini si è soffermato ai microfoni di Tmw Radio sulla gara di questa sera: "Spero in una grande reazione alle tante critiche che sono state fatte ultimamente, posto che la partita non sarà certo facile. Il Benfica è una squadra complicata da affrontare e per questo servirà concentrazione e un po’ di gambe, che ultimamente sta mancando”.

Si è fatta sentire l’assenza di Dimarco per il periodo in cui è rimasto fuori?

“Gli esterni nel 3-5-2 di Inzaghi sono fondamentali. Nelle ultime uscite l’ho visto un po’ in calo, ma Dimarco è uno di quei giocatori che non si risparmia veramente mai. Una cosa che sta mancando più che altro sono i gol degli attaccanti”.

Lukaku con il Belgio ha segnato una tripletta, mentre con l’Inter continua a sbagliare. Qual è il motivo?

“Sono quelle cose strane, ma che nel calcio accadono. Lukaku comunque stasera dovrà farsi trovare pronto dalla panchina in caso possa esserci esigenza. Lautaro continua ad andare a periodi, come purtroppo ha sempre fatto; anche lui ultimamente ha sbagliato dei gol facili”.