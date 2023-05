Intervistato da TMW Radio, Graziano Bini, ex capitano dell'Inter, ha parlato anche della stagione nerazzurra arrivata ora al momento clou. "Purtroppo è l'età media che condanna un po’ l'Inter. Ha alcuni giocatori sopra i 30. Fare 10 partite al mese è incredibile. Io, al di là dello strapotere del Napoli, lo vedo come un campionato falsato per il Mondiale. Non si può giocare sempre ogni tre giorni", ha detto.

"Inter-Lazio? Lautaro ha dato la svolta del match. Correa, insomma, penso abbia delle doti incredibili ma mi conferma i difetti che vedevo nella Lazio. Mi dà l’idea che sia uno che non si sporca, che se c’è da cadere nel fango non ci cade. Gioca in punta di piedi. Ho sempre detto che faceva bene gli ultimi venti minuti. Ha delle doti tecniche molto buone ma non le riesce ad esprimere per carattere".