Bild – Lazaro, passi avanti del Benfica: si tratta per un prestito biennale

I lusitani potrebbero anche inserire un'opzione di acquisto. Ancora da stabilire i termini legati all'ingaggio

Il Benfica non ha mollato la presa, anzi pare aver mosso passi avanti importanti per l'esterno dell'Inter Valentino Lazaro. Secondo il quotidiano tedesco Bild, infatti, il club lusitano è in piene trattative per ottenere il prestito biennale del calciatore austriaco nell'ultimo anno al Borussia Moenchengladbach. Rimane da stabilire l'ingaggio da riconoscere a Lazaro, che a Lisbona troverebbe diversi compagni di lingua tedesca, da Julian Weigl al portiere Odisseos Vlachodimos. Non si parla ancora di opzione di acquisto, ma l'ipotesi rimane in piedi.