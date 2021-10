Bild – Calhanoglu portato in tribunale dall’ex agente: chiesti 3 mln e un orologio

Ci sarebbe una controversia legale tra il centrocampista dell'Inter e Bektas Demirtas, stando ai colleghi tedeschi

Secondo quanto riportato dai colleghi di SportBild, ci sarebbe una controversia legale tra Hakan Calhanoglu e l'agente Bektas Demirtas. Le parti starebbero discutendo in tribunale, con il procuratore che chiede 3 milioni di euro e un orologio in pegno al centrocampista dell'Inter, suo ex assistito.