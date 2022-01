Biglietti Supercoppa, dalle 17 apre la vendita per abbonati e soci Inter Club

Tutte le informazioni aggiornate a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2021

Gli abbonati alla Serie A 19-20, i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti gli intestatari risultino abbonati alla Seria A 19-20. Sarà necessario inserire il numero della tessera SiamoNoi e la data di nascita per concludere l’acquisto. Il biglietto NON sarà caricato sulla tessera SiamoNoi ma sarà emesso in formato digitale PDF.

I soci Inter Club in possesso di tessera SiamoNoi sottoscritta entro lunedì 27 dicembre compreso. Anche in questa fase sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti, purché tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club regolarmente iscritti alla stagione 21-22 e in possesso di tessera SiamoNoi.

Tutti i sostenitori dell’Inter in possesso della tessera SiamoNoi. Da questa fase di vendita si potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e per altri tre accompagnatori non necessariamente muniti di fidelity card. In questa fase sarà possibile acquistare per altri 3 amici anche per gli abbonati alla stagione 19-20 e i soci Inter Club muniti di tessera Siamo Noi.