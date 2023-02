Quarto gol stagionale per Romelu Lukaku, secondo in Champions League messo a segno contro il Porto lo scorso mercoledì dopo quello rifiliato al Viktoria Plzen lo scorso ottobre. Con la schiacciata di testa alla quale si è opposto sulle prime il palo che ha però fatto carambolare il pallone sul piedone sinistro del belga che non ha lasciato scampo a Costa, Big Rom ha trascinato la squadra di Simone Inzaghi verso il leggero vantaggio dei due risultati su tre a disposizione in vista del match di ritorno. Un gol che la Uefa celebra con tanto di Tweet sui canali ufficiali: "Big Rom per la vittoria".