"Tajon Buchanan riparte con determinazione! Dopo l'operazione per la rottura della tibia, l'esterno dell'Inter ringrazia i tifosi per l'affetto ricevuto e punta a tornare in campo entro quattro mesi". Questo il tweet pubblicato su X da Betsson Sport.

Il nuovo main sponsor nerazzurro si fa portavoce dell'esterno canadese, costretto all'operazione dopo la frattura alla tibia rimediata nel ritiro del Canada, e conferma anche le tempistiche del suo rientro.