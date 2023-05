Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Daniel Bertoni, ex centrocampista di Fiorentina e Napoli, magnifica le tre italiane arrivate nelle finali delle Coppe Europee: "È un dato importante, significa che state tornando. Negli ultimi anni ho provato un po’ di pena per gli azzurri, il fatto che non siano stati tra i protagonisti negli ultimi quattro Mondiali mi ha fatto impressione. Li incrociai sia nel 1978, sia nel 1982: persi tutte e due le partite. Ora però c’è stata la vittoria dell’Europeo, e anche se non vi siete qualificati per il Qatar, la federazione ha fatto bene a confermare Roberto Mancini, un grande allenatore".

Bertoni si esprime anche sul nuovo attaccante della Nazionale italiana, il suo connazionale Mateo Retegui, dato come obiettivo dell'Inter: "Sono felice per l’opportunità, e non credo sarà l’unico ad averla. Dai tempi di Luis Monti fino a Camoranesi nel 2006, nella storia della vostra Nazionale gli oriundi non mancano. Mancini fa bene a cercare anche fuori. Vi assicuro che in Sudamerica è pieno di ragazzi che capiscono bene il calcio italiano".