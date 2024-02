"Gara tra squadre senza ambizioni e senza pressioni. Una partita scapoli-ammogliati con tante telecamere...". Questa la descrizione, ovviamente scherzosa, che Enrico Bertolino dà ai microfoni di TMW Radio della supersfida di domenica sera tra Inter e Juventus. Nel corso dell'intervista, il cabarettista spiega anche il suo pensiero su Simone Inzaghi: "All’inizio scetticismo. Nel caso di José Mourinho ci innamorammo subito alla prima conferenza. Inzaghi è stato silente, ma ha messo in piedi un gruppo e una squadra coesa. E all’Inter non è una cosa banale. Tranne che con l’Hellas e il Sassuolo, l’Inter ha giocato sempre molto bene. C’è armonia notevole anche nel gruppo. Un dato importante è quello della coesione. Mkhitaryan chiamato Michele, Calhanoglu milanista arretrato in mediana. Acerbi lo consideravamo una cartina e ora è il centro pure della Nazionale”.



Allegri prova - simpaticamente - a mettere pressione, ogni tanto…

“In campo si gioca undici contro undici. Giochiamo in casa e lo stadio sarà dalla nostra parte. E non dobbiamo pensare solo a Inter-Juventus: non conterà solo questa. Abbiamo un recupero, che quest’anno rischia di essere peggio di Bologna-Inter”.

“Siamo onesti: avevo visto qualche sprazzo in Germania. Ma è diventato fondamentale per, che è in una parabola diversa”.