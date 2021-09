Bertolino: “Marotta merita un monumento interista. Orsato? Ci sta”

Il cabarettista: "Ho molta fiducia in Inzaghi, i calciatori mi dicono che sa gestire lo spogliatoio benissimo"

Ha fatto indubbiamente discutere la designazione di Daniele Orsato per la sfida di domenica tra Sampdoria e Inter. Ma il tifoso nerazzurro Enrico Bertolino, intervistato da La Repubblica, scansa ogni genere di polemiche: "Ci sta. Perché tanto gli arbitri possono capitarti sempre, un po' come le disgrazie. Scherzo, eh. Non mi piacciono i sospetti, rovinano il gusto del calcio. Le giornate storte arrivano per tutti. Oddio, per alcuni arbitri con l'Inter abbastanza frequentemente. Ma, insomma, se non ti va bene il sistema, contesti il ruolo, non la persona, che poi in tre anni può essere invecchiata e maturata. Come il Recioto che diventa Amarone. O l'amarezza che diventa felicità".