Il comico milanese Enrico Bertolino, tifoso dell'Inter, è intervenuto oggi a Radio Nerazzurra per parlare dell'euroderby di questa sera.

L’euroderby non è una novità per Milano. Secondo te cosa è cambiato dal 20 anni a questa parte?

"Innanzitutto è cambiato il regolamento, non c’è più il gol fuori casa. La partita di 20 anni fa l’ho rimossa, perché un conto è se c’è netta superiorità in campo, così accetti più facilmente la sconfitta. Quella volta non ci fu, ma solo delle circostanze anche spiacevoli che avevano portato a quella situazione. I valori in campo sono cambiati: ci sono due squadre in campo con due allenatori differenti, con due mentalità differenti. Uno tra l’altro è stato anche un nostro allenatore, Pioli. Dall’altra parte c’è Inzaghi che secondo me a volte viene anche esageratamente attaccato, in quanto con il materiale umano a disposizione si è rivelato l’uomo delle partite secche, speriamo che sia anche l’uomo dell’andata e ritorno. Ha anche tante recriminazioni da fare, perché cali di attenzione e atletici, in tante partite, ci sono stati. Però con questa squadra arrivare tra le prime quattro d’Europa forse io ci avrei firmato a settembre dell’anno scorso. Quando arrivi vicino al traguardo vuoi sempre di più, si andrebbe in finale e guardando la partita di ieri tra Real e Manchester, tra le potenziali avversarie non c’è grande divario, sono entrambe fortissime. Poi la finale è una partita secca, bisogna capire".

Dopo la semifinale di ieri sera, ti chiedo: aumenta la voglia di andare in finale o c’è paura di passare per poi perdere male in finale?

"No no, qui l’unico desiderio che aumenta è quello di non dover emigrare dopo un doppio derby perso, cioè doversi assentare dalla città perché gli sfottò saranno inevitabili per settimane, almeno fino all’inizio dell’estate: poi uno va in vacanza e cade tutto nell’oblio, come accadde tra l’altro quella volta a Istanbul con la vittoria del Liverpool contro il Milan. Devo dire che arrivare in finale è sempre già un risultato, e la finale è una partita unica, particolare, nella quale si mettono in campo altri valori e altre forze, perché uno ci si dedica totalmente. Direi che l’ostacolo è questo. Sono comunque contento che una squadra italiana vada a rappresentarci in finale di Champions, e non è un pensiero retorico. Spero ovviamente sia la mia, ma è comunque una bella risposta al nostro calcio, che ormai è diventato un calcio di transito. I giocatori vengono qua, giocano un po’ e poi se ne vanno, e noi lo sappiamo. Abbiamo avuto Hakimi e altri che hanno giocato, hanno fatto vetrina e poi se ne sono andati dove possono predere più soldi. Abbiamo Skriniar che se ne va. Vanno dove li pagano, giustamente. Perché i calciatori hanno una carriera corta, poi al massimo possono diventare commentatori televisivi, altrimenti devono trovarsi un altro futuro ancora. Noi come Inter quei soldi lì non li abbiamo, adesso vediamo se il Napoli come modello riesce a resistere. L’Italia quindi è in questo momento un Paese che fa vetrina ma che porta una squadra di Milano a giocarsi una finale europea, e direi che questa è un ottimo viatico per dire che ci siamo. E poi ce la giochiamo".

Inzaghi: dovesse vincere la Champions, rientrerebbe nell’olimpo degli allenatori nerazzurri o le macchie sono indelebili agli occhi dei tifosi?

"Le vittorie sono un anestetico mondiale. Quando vinci, il tifoso si anestetizza e dimentica tutto per un po’. Poi al primo pareggio successivo si ricomincia a protestare. Infatti Mourinho, che aveva capito come funzionava, ha raccolto il successo della finale di Champions e se ne andò. Perché quello era il suo modello: io arrivo, faccio, vinco e poi vado. Non credo che Simone Inzaghi sia quel tipo di allenatore, i suoi trascorsi alla Lazio parlano in quel senso. Arrivare sul tetto d’Europa per lui sarebbe una clamorosa rivincita agli occhi di tutti i denigratori, credo in ogni caso che la squadra debba essere rimessa a posto, perché abbiamo 9 giocatori in scadenza di contratto, abbiamo un’età media non estremamente bassa, dobbiamo capire dove si vuole andare. Se si fa un progetto di squadra, ci si mette di buzzo buono. Chiaro però che le revenues, i diritti televisivi di una finale e di tutto quello che ne consegue aiuterebbero tantissimo l’economia della squadra, soprattutto una squadra che ha i debiti. Non siamo una squadra come il Bayern Monaco con dei bilanci da far vedere alla Consob, abbiamo una squadra in grande difficoltà oggettive, e Inzaghi in questo contesto ha fatto già i miracoli con quello che aveva a disposizione".

In ottica societaria: un’eventuale finale potrebbe essere l’occasione per mettere l’Inter in vetrina per nuovi investitori?

"Non credo, perché oggi i conti vanno fatti sul medio-lungo periodo, purtroppo abbiamo delle situazioni, guarda la Sampdoria o altre società che non hanno mai fatto conti a medio periodo, ma sempre e solo sulle dichiarazioni di qualcuno o gli intenti di qualcun altro, oppure le famiglie che vanno e vengono. E ora siamo arrivati a questa situazione. Magari vado controcorrente, ma io non voglio che l’Inter diventi una sorta di Paris Saint Germain italiano, che continua a mettere insieme campioni, stelle e star e poi non arriva mai a una finale di Champions. Non arriva mai a un successo che non sia una Ligue 1 che peraltro è un campionato abbastanza modesto, se posso esprimermi. Un conto è vincere in Premier, un conto è vincere in Ligue 1. Da tifoso, mi piacerebbe una squadra, un po’ più col cuore e meno col portafoglio, che potesse valorizzare i giovani e tirare fuori qualcosa di buono anche dal nostro vivaio. Noi lo abbiamo sempre fatto, ma abbiamo sempre nutrito altre squadre. Grazie a Dio Dimarco è tornato, ma è stato in esilio per anni a Verona e in altri posti. Noi abbiamo giocatori che ancora oggi militano in Serie A: Duncan a Firenze, mi ricordo ancora Potenza di tanti anni fa. Abbiamo lanciato Pinamonti, abbiamo giocatori che non dico debbano essere schierati titolari nell’Inter, ma magari dandogli una chance in più… e puntare su quelli che abbiamo già. Asllani lo abbiamo lì, era un fenomeno, un gioiello: facciamo modo che il gioiello non faccia la polvere e a fine anno lo si rimetta sulla mensola. Oggettivamente è chiaro che questo è un rischio, ma i rischi li abbiamo affrontati anche con la squadra titolare e poi siamo andati a perdere in casa con il Sassuolo, abbiamo perso in casa con il Monza. A un certo punto direi: va bene, se la squadra vince la Champions, è chiaro che lì scatta la voglia di fare lo squadrone. Ma io credo sempre che lo squadrone lo puoi pensare solo negli anni. Perché dopo la Champions che abbiamo vinto nel 2010 se ci fai caso abbiamo vinto contro il Mazembe grazie ai gol di Biabiany e Pandev. A me piacerebbe vedere una rifondazione interista di una squadra che possa poi competere negli anni. Non dico che crei un ciclo vincente, ma almeno di crescita".

Ti faccio una domanda sul Milan: Leao o non Leao, indipendentemente dalla sua presenza, come stai vivendo il Milan di questi anni? Lo temi?

"A me non piace mai denigrare l’avversario e le volte che l’abbiamo fatto poi l’abbiamo patito. L’anno scorso il Milan ha fatto una galoppata clamorosa e i suoi giocatori avevano una fame di vittoria incredibile. Non mollava mai. Ha trovato Theo Hernandez, Brahim Diaz, ha trovato una seconda se non terza primavera di Giroud, ha tolto il totem e l’icona di Ibrahimovic, che a un certo punto si è dovuto defilare per lasciare spazio a chi gioca chiaramente. Anche il Milan ha i suoi problemi: De Keteleare, Origi e altre figure che non si capisce come mai siano lì. Però Leao ovviamente è un valore aggiunto per una squadra come il Milan, è un giocatore di statura mondiale. Così come vedo con ansia uno scontro in un’eventuale finale tra l’ottimo Acerbi e Haaland o Vinicius Jr, che comunque sono marcabili, perché come è accaduto ieri sera: Haaland non ha fatto nulla di eclatante. È che a quel livello se manca uno arriva l’altro: e ha segnato De Bruyne. Nel Milan stasera temo la soluzione al posto di Leao: ogni tanto li guardo anche per gufare e la soluzione di Saelemakers a sinistra mi intriga, perché è vero, non è Leao, ma crea comunque disturbo, rientra bene sul destro, è veloce, è in forma, dialoga molto bene ed è motivato dai gol fatti. Non credo che il Milan oggi perda tantissimo con l’assenza di Leao se, come Pioli sa fare, la squadra viene rimodellata. Il timore vero è che Leao possa essere decisivo nella partita di ritorno, che è quella senza appello. Perciò io sarei molto attento a gioire o a preoccuparmi dell’assenza di Leao. La partita deve essere interpretata: Simone Inzaghi ha a disposizione dei giocatori ottimi in difesa e se di fronte hai uno come Leao devi raddoppiarlo, quindi o togli uno dalla mediana o un braccino lo tieni bloccato, se invece c’è un altro al posto di Leao hai più soluzioni. Non dimentichiamo che stasera si gioca in casa del Milan. Per cui mi aspetto che il pubblico sostituirà una parte di Leao".

Milano come si sta preparando a questa partita? Che atmosfera si respira?

"Quello che ho trovato è che la gente è nervosa, ma forse perché c’è traffico e piove. Per cui tutti suonano e sembrano caroselli, in realtà solo perché sono bloccati ai semafori. È la solita Milano, con la gente che si manda a quel paese allegramente, senza se e senza ma. Unita però dall’attesa spasmodica delle sanzioni alla Juve. Che questa è alla fine l’unica cosa che i milanesi temono, ovvero che non vengano date e se uno fa un ragionamento da milanese pragmatico: che vinca l’Inter o vinca il Milan, una si toglie dalla corsa Champions, magari vince la finale e può lasciare spazio nella prossima Champions all’altra squadra, che può essere una delle due di Milano. Potrebbe essere persino questa la soluzione alla Henry Kissinger, a cui facciamo gli auguri visto che ha compiuto 100 anni l’altro giorno. Buon derby a tutti, poi da domani altra settimana di sofferenza e Cardiazol".