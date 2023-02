Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile di calcio, commenta così a '90esimo minuto' le parole di Lautaro Martinez dopo lo stop del Dall'Ara contro il Bologna: "Lui ha detto tutto, è una questione di mentalità che parte dall'allenamento. Quando le cose non vanno bene le responsabilità sono di tutti, giocatori e allenatore, però se è lui a parlare così significa che è una cosa che sente. Questa è la differenza sostanziale tra il Napoli e le altre squadre, gli azzurri hanno un approccio molto umile anche in allenamento che poi portano anche in partita.