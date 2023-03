Ospite in studio a '90esimo minuto' su Rai 2, Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, si sofferma sul rigore scippato da Lautaro a Lukaku, fallito dall'argentino, e sulle eventuali responsabilità di Inzaghi: "La decisione è dell'allenatore, che definisce chi sono i rigoristi. Lo fa perché quando vai a calciare un rigore è sempre un momento particolare e qualsiasi cambiamento può turbare e creare problemi per la realizzazione. Poi bisogna considerare il contesto e lì ha sbagliato Lautaro: se sai che non sei il rigorista, non prendi la palla.