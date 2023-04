Ospite di Rai Sport, la ct della Nazionale italiana Milena Bertolini ha parlato di Lukaku: "La sua una stagione travagliata, un infortunio così rende difficile il rientro di un giocatore della sua stazza. Poi al Mondiale non ha fatto benissimo e a livello psicologico l'ha vissuto anche male secondo me: adesso lui sta bene e bisogna rendere merito ad Inzaghi che l'ha fatto giocare anche non in condizione. Sarà importante per il rush finale".