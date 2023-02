Discussione tra Lukaku e Barella ? Tommaso Berni non fa drammi. L'ex portiere dell'Inter commenta quanto avvenuto a Marassi tra i due nerazzurri durante l'intervento sul canale Twitch di TMW: "Ne ho viste tante ed anche di peggio, sia in campo che negli spogliatoi - ammette -. L'importante è che siano sfuriate costruttive. Ci sta che ci sia tensione dovuta al risultato ed alla stanchezza, sono due ragazzi con caratteri forti ed è possibile che si scontrino. Lukaku e Barella ci tengono tantissimo alla maglia , danno tutto ogni giorno. Preferisco due compagni che si mandano a quel paese a due che non si dicono niente. A fine partita sarà sicuramente tornato tutto come prima".

Che idea si è fatto del nuovo corso dell'Inter in porta?

"Sicuramente è stato un cambio importante. So quanto ha dato, quanto dà e quanto continua a dare. Non è soltanto chi porta la fascia il capitano, ma anche chi non gioca. Onana è un ottimo portiere, giovanissimo e penso che l'Inter abbia fatto un ottimo acquisto. Ci vuole un po' di tempo per il metodo di allenamento e non solo, serve pazienza, ma sta facendo bene. Anche se rientrasse Handanovic comunque l'Inter è in mani sicure".

Quanto manca a Lukaku per essere al 100%?

"Quando sta bene è inarrestabile, una bestia. Al suo fisico ci vogliono più partite per entrare in forma, ma sta migliorando. Ad un attaccante a volte basta sbloccarsi, mi auguro sia presto, ma poi sceglierà il mister. Più gioca e più diventa devastante".