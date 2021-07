Bernardo: “Sì al nuovo San Siro, ma si deve mantenere anche la storia”

Il candidato del centrodestra: "Quell'area è desolata e pericolosa, invece deve diventare centrale"

Sì ad uno stadio moderno ma senza dimenticare il presente. Questa è l'idea di Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano alle amministrative autunnali, in merito a San Siro. Bernardo che, come si legge sull'edizione milanese de La Repubblica, pone l'accento anche sulla condizione del quartiere: "Ok alla costruzione ma si deve anche mantenere una storia. Noi siamo di fronte a un’area che di giorno è desolata e deserta e di sera è pericolosa. Io credo che quella debba diventare una parte del quartiere centrale e dove le persone – non solo i milanesi ma anche chi viene dall’estero – debbano vivere".