Bernardo: “Con me sindaco di Milano lo stadio nuovo a San Siro si farà”

Il candidato sindaco di Milano: "Il quartiere va reso sicuro, ad oggi c'è certezza di desolazione in una parte"

Intervistato dal sito Affaritaliani.it, Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra, esprime la propria opinione su San Siro, inteso come stadio nuovo ma anche come zona del capoluogo lombardo: "Ad oggi c'è una certezza di desolazione in una parte di quel quartiere. Al di là dello stadio, che dovrà essere nuovo e che con me verrà costruito, con Beppe Sala non lo so, bisogna rendere sicura quell'area. Quando il sindaco uscente dice che Bernardo ha il chiodo della sicurezza io dico sì. Certo che ho il chiodo sulla sicurezza. Sicurezza sul lavoro, sicurezza nel girare la città, sicurezza dei diritti".