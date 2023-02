C'è anche un passaggio sul futuro di San Siro, un tema ampiamente dibattuto soprattutto a livello politico in questi mesi, nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport da Silvio Berlusconi, presidente del Monza, alla vigilia della sfida con il Milan. "Il Monza l’ho preso non per il calcio, ma perché ammiro questa provincia generosa e perché ho pensato che dopo 110 anni non fosse giusto che la squadra restasse in Serie D - le parole del numero uno del club brianzolo -. Quando abbiamo preso la squadra era in D, poi l'abbiamo portato in C, in B e, quindi, in A; adesso i tifosi del Monza hanno l’ambizione di partecipare alla massima divisione italiana.