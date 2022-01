Bergomi ribadisce: “Per me Inter e Milan hanno qualcosa in più”

L'opinione dello Zio: "Al Milan manca qualcosa dietro, ma ha recuperato i calciatori decisivi davanti"

Beppe Bergomi, dagli studi di 'Sky Calcio Club', analizza il momento di Inter e Milan: "Al Milan manca qualcosa dietro, ma davanti ha recuperato i giocatori decisivi, quelli che saltano l’uomo e che ti danno profondità, può far gol in qualsiasi maniera. Continuo a pensare che Inter e Milan abbiano qualcosa in più. Avere una settimana per preparare una partita è un vantaggio, quando vai in campo hai energie fisiche e nervose".