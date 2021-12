Bergomi: “Quest’anno è un’altra Inter. Da Empoli prende pochi gol e gioca bene”

La convinzione dell'opinionista di Sky Sport

Il commentatore tecnico di Sky Sport Beppe Bergomi ha parlato della gara di sera dell'Arechi: "Non dobbiamo sottovalutare l'Inter. Le prossime partite sono tutte da approcciare con grande impegno e solidità. Reputo la sfida contro il Torino una sfida difficile. Abbiamo visto l'intervista rilasciata da Ausilio, in cui si spiegs come abbia dovuto fare a meno dei giocatori che avevano indirizzato uno stile di gioco. Quest'anno è un'altra Inter, all'inizio giocava bene ma prendeva gol e ripartenze. Dalla partita con l'Empoli, l'Inter ha preso maggiore consapevolezza. Prende pochi gol, pur rimanendo bella".