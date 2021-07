Bergomi: “Questa Nazionale è una delle più belle che abbia mai visto”

Lo Zio analizza il percorso dell'Italia a Euro 2020

"Commentare la Nazionale, veder vincere questi ragazzi dopo un grande percorso è stata una fortuna". Parola di Beppe Bergomi, commentatore di Sky che ha seguito il percorso dell'Italia agli Europei da vicino: "Prima giornata viste tutte le squadre ho detto siamo l'unica nazionale che gioca di squadra, le altre sono rappresentative. Contro di noi tutte le squadre hanno dovuto snaturarsi, vedi la Spagna che ha giocato senza centravanti - prosegue lo Zio durante 'Tutti Convocati' su Radio 24 -. Una delle Nazionali più belle della storia? Se vince è per forza bella, ci siamo tolti l'etichetta dell'Italia che propone poco e difende bene, soprattutto nella prima parte del torneo è stata bella e scintillante, una delle più belle che io abbia mai visto. Se siamo favoriti per il prossimo Mondiale? Sì, Mancini vuole essere favorito al Mondiale, ma non facciamoci ingannare dai sudamericani, quando giocano tra loro è diverso rispetto a quando giocano con gli europei".