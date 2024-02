Beppe Bergomi indica a Sky Sport i suoi tre migliori di Inter-Juventus, con un accenno in particolare per uno dei tre. "Calhanoglu, Mkhitaryan e Pavard, che ha dato sei punti all'Inter tra il salvataggio a Firenze prima del rigore e oggi questo inserimento che ha rotto l'equilibrio nella difesa della Juventus che è stato determinante per la vittoria".

Per Bergomi, il derby d'Italia è una "tappa importante in un lunghissimo campionato. Al primo pari dell'Inter so cosa diremo. Per questo dico: calma, è lunga".