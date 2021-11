Bergomi: “Ottimo lavoro di Inzaghi, Perisic e Calhanoglu tra i migliori”

Lo Zio non si nasconde: "L'Inter in Champions mi ha entusiasmato"

Ospite come di consueto negli studi di SkySport, Beppe Bergomi analizza il momento dell’Inter dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League e la vittoria sullo Shakhtar Donetsk: “Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, la partita dell’Inter con lo Shakhtar mi ha entusiasmato - ammette lo Zio -. È una squadra che porta tanti giocatori in fase offensiva e Brozovic dà equilibrio. Se devo fare due nomi dico Perisic e Calhanoglu, i migliori in campo”.