Bergomi: “L’Inter può sfruttare bene gioco aereo in giornate difficili”

Trovare la soluzione vincente è il fattore determinante per mettere in difficoltà gli avversari e incamerare i tre punti. Beppe Bergomi, presente negli studi di "Sky Sport" per la trasmissione 'Sky Calcio Club', ha spiegato, entrando nel dettaglio, le armi a disposizione della truppa di Inzaghi, nei casi in cui le partite si mettono in salita per la bravura dei giocatori che fronteggiano i nerazzurri: "Esaminiamo i gol contro la Fiorentina: il primo è un lancio lungo del portiere che va a pescare Perisic - analizza Bergomi - che salta in testa a Benassi, poi accorcia bene in avanti e fa gol".